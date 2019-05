Simona Santanocita

Morgana Giovannetti è cresciuta sul palco del Salone Margherita - dai sei agli undici anni - come imitatrice nelle riviste de Il Bagaglino. Ora è cresciuta, con rigore e serietà professionale, e su questo stesso palco si esibisce in uno spettacolo tutto suo, Morgana Vs tutti Bis, per la regia di Pier Francesco Pingitore che allora ne svelò il precoce talento.

Quali personaggi imiterà?

«Figure cult come Barbara D'Urso e Maria De Filippi e molte new entry, anche fra i cantanti».

Può dircene una?

«Milly Carlucci, più una sorpresa sempre riferita al programm che conduce, Ballando con le stelle».

Chi la affiancherà?

«Edoardo Simeone per la parte musicale, tutta dal vivo, e per la parte attoriale Alessandro Tirocchi, mio compagno di vita e di avventure professionali».

Come nascono i suoi personaggi?

«Per alcuni c'è uno studio; per altri l'ispirazione, anche solo parlandone. Senza rendermene conto mi ritrovo a imitarne voce e movenze».

Il teatro è sempre stato il suo obiettivo?

«No, mi sono laureata in Economia, ma le passioni non si possono mettere a tacere, e anche durante l'università non ho mai smesso di fare l'attrice o l'aiuto regista».

I suoi maestri

«Pingitore mi ha insegnato tutto. Oreste Lionello mi ha incantato nel rendere ogni sera lo stesso spettacolo qualcosa di diverso: Martufello mi ha trasmesso amore e rispetto per questo lavoro e questo teatro. Leo Gullotta è stato un esempio di dedizione verso quest'arte».

