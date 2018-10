Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaLui, lei, la suocera stravagante e, se non bastasse, pure l'altro in Divorzio alla romana, (da domani al Teatro Manzoni), commedia che a suon di risate conduce per contro a riflessioni molto serie circa il tema dell'amore e dell'eterna giovinezza. Un amore stravolto in questo caso da un terzo incomodo, prestante e sfrontato, interpretato da Fabio Avaro, sul palco con i colleghi di scena Massimo Giuliani, Gabriella Silvestri, Renato Giordano e Alessandra Palazzoli.Chi sei nello spettacolo?«Un personaggio distante da quelli che interpreto di solito, ci sto lavorando molto».In cosa è lontano da lei?«È un uomo di cui la protagonista dovrà innamorarsi. Un uomo affascinante e figo che in soli due incontri la fa cedere. Ecco io non sono il gran figo da copertina, quindi calarmi in quei panni ha richiesto un certo impegno».L'eterna giovinezza: che rapporto ha con la tua età?«Ho 46 anni, e penso che ogni anno che passa faccio un compleanno più grande e più importante, semplicemente perché spero di invecchiare. In questi giorni è venuto a mancare un mio caro amico, di quelli con cui ti riprometti di vederti senza riuscirci per via degli impegni, e questo mi fa soffrire. Il tempo andrebbe impiegato meglio».È un grande viaggiatore: i viaggi dei suoi sogni?«La Via della Seta di Marco Polo; in moto da Roma verso Spagna, Gibilterra, Marocco e deserto dell'Africa; e l'America del sud».Da romanista che pensa della vicenda Totti?«Umanamente vedo la voglia di continuare a esserci, anche attraverso la pubblicazione della sua biografia, e credo l'esigenza di chiarire momenti difficili vissuti come giocatore; ma anche come uomo».Progetti?«Lo spettacolo Uomini stregati dalla luna. Sarà a novembre al Teatro Roma».