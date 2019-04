Simona Santanocita

Leggende e capolavori della letteratura siciliana raccontati dalla voce solista di Leo Gullotta in Minnazza, spettacolo che ripercorre pensieri e riflessioni di illustri penne come Giovanni Meli, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Luigi Pirandello, Luigi Capuana, Pippo Fava, Ignazio Buttitta, Andrea Camilleri. Un itinerario dalle origini della letteratura siciliana fino ai nostri giorni, accompagnato da proiezioni e da un ensemble di fisarmonicisti, che eseguiranno musiche composte ad hoc Germano Mazzocchetti.

Lo spettacolo?

«Nasce dall'esigenza di riaccostarsi alla terra, al suo latte materno, all'arte come nutrimento in un tempo in cui il cinismo individuale riflette l'immagine di status»

Cosa significa il titolo, Minnazza?

«Grande seno. Trae ispirazione da una piccola statua, la Venere di Willendorf del Naturhistorisches Museum di Vienna, che racchiude tra i suoi seni rigogliosi ventiseimila anni di storia, ribattezzati in dialetto siciliano Minnazza»

Il filo conduttore?

«Il coraggio civile»

Ha concluso da poco le riprese del film Il delitto Mattarella

«È un tributo alla memoria di Piersanti Mattarella, il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Fu assassinato da Cosa nostra a Palermo nel 1980, mentre era presidente della Regione Siciliana. La regia è di Aurelio Grimaldi, con un cast siciliano composto oltre a me, da Nino Frassica, Tuccio Musumeci, Pino Caruso, Pippo Pattavina, Toni Sperandeo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo e Guia Jelo»

Un tema di cui si parla, la famiglia

«La famiglia è dove c'è amore, esiste nel momento in cui un bambino incontra la felicità»

In autunno torna in scena con lo spettacolo Pensaci Giacomino

«Del professor Toti, personaggio pirandelliano, porto in scena la condizione degli anziani oggi. Uomini tutt'altro che spenti, semmai come il protagonista egocentrici, anticonformisti e autentici tutori dei valori»

Altri progetti?

«Interpreterò Bartleby lo scrivano di Herman Melville, per il Napoli Teatro festival. Si tratta di un testo che lascia riflettere sulla direzione da imprimere alla propria vita».

