Simona SantanocitaLa rivoluzione digitale che anticipa il futuro trova spazio anche quest'anno alla Maker Faire, The European Edition, dal 12 al 14 ottobre, l'evento che riunisce innovazione e creatività, lungo gli appassionanti scenari del mondo tecnologico. Sette padiglioni per oltre 100 mila metri quadrati, con 700 progetti da 61 nazioni. Percorsi virtuosi sviluppati da aziende e cultori, per mostrare creazioni inedite, condividere conoscenze ed essere un polo attrattivo, capace di generare altri maker fra artigiani digitali, educatori, hobbisti, ricercatori, artisti, studenti e imprese.Temi principali di questa edizione saranno l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, l'inventiva, la robotica, l'aerospazio, l'innovazione open source e l'economia circolare. A quest'ultima è dedicato un intero padiglione in cui la collaborazione fra aziende consolidate e start up darà vita a una serie di oggetti del vivere quotidiano, concepiti secondo la prospettiva manifatturiera digitale. Con un'attenzione particolare all'utilizzo di materiali di scarto, come la trasformazione della canapa in bioplastica per stampare in 3D o la produzione di tessuti derivanti dalla posatura delle lavorazioni casearie, o ancora il riutilizzo di fibre tessili e lane riciclate. Ma si parlerà anche di prodotti farmaceutici ricavati da insetti, soluzioni per il risanamento edilizio con colture microbiotiche e bioraffineria inscatolata per usi domestici.Molti poi i contest e le iniziative speciali tese a valorizzare i migliori progetti. Fra agli altri, MakeIn'Africa, a supporto della realizzazione di soluzioni tecnologiche per l'accesso all'energia nel continente africano e la conferma del progetto Make to Care, per sostenere le persone disabili.Immancabile, infine, il divertimento per più piccoli. Si parte con l'Educational Day, mattinata dedicata alla visita delle scolaresche prima dell'inaugurazione, con giochi interattivi e un programma di talk e incontri per poi trascorrere due giorni lungo un perimetro di diecimila metri quadri destinati all'area Kids, in cui sperimentare il futuro giocando. Per l'occasione Trenitalia metterà a disposizione 20 treni straordinari, garantirà l'ingresso ridotto per i viaggiatori Trenitalia e i soci CartaFreccia e allestirà uno spazio Mobility Education dedicato alle attività didattiche per bambini, ragazzi e famiglie.riproduzione riservata ®