Simona Santanocita

L'essenza più semplice e genuina della romanità, fatta di stornelli e di quella stessa poesia romanesca di cui si compongono, risuonerà nell'inconfondibile voce di Manuela Villa, interprete dello spettacolo Roma e le Romane.

«Porterò in scena le canzoni di quelle artiste che hanno reso grande la tradizione musicale e popolare romana».

Chi la affiancherà? «Il tenore Nico di Barnaba, uno straordinario corpo di ballo e la band dal vivo».

Il suo percorso artistico

«Non mi ha regalato niente nessuno, il mio impegno è stato assoluto, per questo ne ho tratto maggior soddisfazione».

I tuoi inediti non hanno avuto la giusta vetrina

«Penso abbia influito l'aver lottato e l'essere stata riconosciuta figlia di Claudio Villa, un diritto e un dovere verso me stessa e la mia famiglia. Aver fatto esplodere questa bomba, ha messo in discussione la morale di persone che facevano finta di nulla».

Cosa pensi della proposta di legge di riservare più spazio alla musica italiana? «Culturalmente una buona idea se non imposta. Lascerei al buon senso delle radio promuovere maggiormente l'ascolto della nostra musica».

