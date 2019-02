Simona Santanocita

Ha regalato all'Italia emozionanti pagine di sport e oggi Fiona May, campionessa mondiale di salto in lungo è ancora protagonista, in veste di attrice, nello spettacolo Maratona di New York. Il testo di Edoardo Erba è una sfida sia verbale che fisica, per la May e per la collega Luisa Cattaneo, che correranno su un tapis roulant lungo tutta la durata della piéce.

L'analogia fra sport e vita in questa rappresentazione?

«Nell'atto stesso del correre che diventa metafora dell'esistenza. In scena le chiacchiere fra due amiche, svelano dubbi, paure e incertezze rispetto alle quali ognuno di noi inciampa lungo la vita, cadendo e ferendosi proprio come accade in una corsa reale».

Recitare e correre quanto è difficile?

«È una sfida, soprattutto perché in scena siamo solo io e la mia collega; ma si può fare, quel che occorre è una corretta preparazione fisica».

Stadio e palco cosa hanno in comune?

«Il lavoro di squadra. Ognuno è tenuto a fare la sua parte, una sorta di indispensabile catena, e nello sport, cosi come sul palcoscenico, l'impegno è per il 95% testa».

Il segreto della sua forma fisica?

«Un'atleta non perde mai le sane abitudini, anche se non pensiate sia una precisona. Faccio sport quando ne avverto il bisogno, quando voglio. E sono fortunata, perché oggi non mi alleno più come un tempo; ma vivo di rendita, beneficiando del mio passato agonistico. Ho poi l'attenzione all'alimentazione; ma in modo equilibrato».

Cosa le sta regalando questa fase della vita?

«Una nuova sfida, la bellezza di mettermi in gioco su un terreno diverso come il teatro».

Sua figlia Larissa è anche lei lunghista, in che modo la segue?

«Io sono solo la sua mamma e non sarò mai la sua allenatrice. Sono disponibile se chiede un consiglio; ma non interferisco col lavoro dei tecnici. È giusto che lei faccia la sua strada e che io la segua; ma da lontano».

