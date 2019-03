Simona Santanocita

Gabriele Lavia porta sul palco l'ultimo dei miti teatrali pirandelliani, I giganti della montagna opera incompiuta, che schiude il sipario all'elemento fantastico. La compagnia di attori, guidata dalla contessa Ilse, non trovando accoglienza nei comuni teatri giunge a una villa che sembra abbandonata. Ad accoglierli però ci saranno dei misteriosi personaggi.

Chi sono oggi i giganti?

«Coloro che uccidono la bellezza in nome della materia. Il mondo del teatro fatto di poesia, di aspirazioni alte, travolte dal mondo del fare, del produrre, del triplicare il denaro, che ha vinto, e noi ne siamo consapevoli».

Cosa la affascina di quest'opera?

«Trovo sia inafferrabile, inquieta, accecante, in cui l'autore ha messo tutto ciò che pensava e credeva dell'arte, del teatro, comprese la sua amarezza e le sue strane frequentazioni esoteriche».

Ci spieghi meglio

«Pirandello prendeva parte alle sedute spiritiche iniziato al mondo dell'oltre, come lui lo chiamava, da Luigi Capuana, e in quello stesso mondo concepisce I Giganti della Montagna».

La prima volta in teatro?

«A tre anni. Mio padre da Catania mi portò a Palermo a vedere Cyrano De Bergerac recitato da Gino Cervi: la più grande tortura della mia vita. Però ogni volta che torno a recitare a Palermo, non posso fare a meno di guardate la balconata dove sono statoquando avevo tre anni».

La più grande battuta pirandelliana della sua vita?

«Ebbe luogo proprio durante lo spettacolo di Cyrano. Ruppi così tanto le scatole ai miei genitori, che mia madre disse: non ti ci porto più!' Considero questo episodio non un aneddoto, ma una parabola della mia vita».

In seguito è stata sostenuta la sua scelta professionale?

«Affatto. La sostenne solo mia nonna Carmela, la donna della mia vita. Conservo ancora i suoi libri, fra cui Il Gabbiano di Cechov, dove lei, non so perché, ha sottolineato tutte le battute di Konstantin Gavriloviè, personaggio che ho poi interpretato, e i Giganti della Montagna: è proprio su un libro di mia nonna che l'ho studiato».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA