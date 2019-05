Simona Santanocita

Francis Veber ha costruito un riferimento cult internazionale con la sua commedia La cena dei cretini, anche film di grande successo del 1998. A portarla in scena, all'italiana, nei panni di Pierre e Pignon saranno, rispettivamente, Paolo Triestino e Nicola Pistoia.

Cominciamo dai personaggi

Paolo Triestino: «Io sono Pierre, un editore arrogante che crede che la sua ricchezza sia sinonimo di dignità e valore, e in occasione di questa cena mi prendo gioco dei sogni delle anime candide. Chi fra noi troverà il più cretino vincerà la serata».

Nicola Pistoia: «Mi diverte abbandonarmi al personaggio di Pignon, un po' come tornare all'innocenza infantile, perché lui è una persona pura, sensibile e umana, fra i pochi che ancora ripone ingenuamente la sua fiducia negli altri».

Ambientato in Francia cos'ha in comune con le nostre commedie?

P.T. «Non molto. Questo è un tipo di comicità raffinata ed elegante che non risulta mai volgare, permeata di un acume che lascia riflettere su questioni umane importanti».

N.P. «Quasi nulla. Siamo stati noi solo per alcune piccole chiose a italianizzare dei nomi ponendo l'accento sulla lettera finale: tipo Forlaninì, Modiglianì».

Un riso che lascia affiorare la cattiveria

P.T. «In Italia è un sentimento che ci circonda, il degrado umano e culturale è già presente nella volgarità e nella violenza dei linguaggi che ascoltiamo».

N.P. «Il personaggio che interpreto lascia riflettere sul sentimento della cattiveria che caratterizza la società odierna, proprio sottolineando quel candore perduto presente in ognuno di noi».

Il teatro e i giovani

P.T. «Il teatro viene visto come una rottura di scatole dai ragazzi, perché ci sono pochi professori illuminati. Di norma gli studenti invece di scoprire la bellezza e il divertimento del teatro subiscono dei mattoni, ed evitano di tornarci».

N.P. «Il teatro, come le arti in generale si dovrebbero insegnare a partire dalla scuola dell'infanzia. Di positivo oggi c'è un maggior ricambio, con spettacoli alternativi, autori contemporanei e giovani e straordinari talenti».

