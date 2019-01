Simona Santanocita È sulle note della sensuale danza habanera, che la bellissima

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaÈ sulle note della sensuale danza habanera, che la bellissima gitana Carmen, interpretata da Rossella Brescia, incarna una femminilità passionale e selvaggia. L'opera musicale composta da George Bizet e ispirata alla novella scritta da Prosper Merimée, è un dramma d'amore e morte a Siviglia fra la sigaraia e José, soldato impersonato da Massimo Zannola. I due condivideranno la vita, ma i sentimenti non consentiranno loro di superare gli ostacoli creati da rivali in amore e dai rispettivi caratteri, e la loro storia si concluderà tragicamente.Quali caratteristiche le piacciono del personaggio che interpreta?«La sua caparbietà, la sua forza; ma anche la sua fragilità».Cosa ritrova di sé in Carmen?«Non mi ritrovo nel suo ostentare l'avvenenza; ma mi ritrovo nella sua caparbietà».Gli uomini temono ancora le donne indipendenti?«Credo proprio di sì, preferiscono una persona più gestibile. Per stare con una donna indipendente ci vuole davvero un uomo strafigo».La sua carriera è fatta di danza, teatro, cinema, tv e radio...«In effetti a me piace l'arte intesa in tutte le sue declinazioni. Amo sperimentare, mettermi alla prova, e soprattutto studiare e apprendere nuove cose».Cosa le ha fatto scoprire la radio?«Che non occorre indossare una maschera per farsi apprezzare.E i colleghi di Rds?«Sono ormai la mia seconda famiglia, e condividere con loro le prime ore del mattino è sempre un'esperienza meravigliosa».Lei utilizza i social: si è mai imbattuta in un hater?«Intanto vorrei dire che non sono fra coloro che demonizzano i social, perché il compromesso è usarli in maniera adeguata. Hater non ne ho avuti, mi piace il confronto; ma non sopporto la maleducazione».Ha creato una scuola di ballo a Martina Franca dov'è nata...«Volevo dare anche ai ragazzi che non vivono nelle grandi città il giusto supporto per essere indirizzati rispetto al mondo della danza».Un tipo di programma che le piacerebbe condurre?«Uno molto vero, in cui dar vita con gli interlocutori a delle chiacchierate spontanee quanto quelle in radio; magari da improntare lungo la strada».I suoi punti fermi a livello affettivo?«Luciano Cannito (coreografo e regista), e la mia famiglia naturalmente».