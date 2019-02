Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaÈ nell'adattamento teatrale dell'opera di Luigi Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila, con protagonista Enrico Lo Verso, che le cento maschere della quotidianità, sfilate via una dopo l'altra, lasciano il posto alla ricerca del sé, più autentico. Un uomo, mette in discussione la propria vita a partire da una banale osservazione avanzata dalla moglie su un suo dettaglio fisico: il naso. Da quel momento, riflettendo sull'immagine che ha di sé, e su quella che gli altri percepiscono diversa dalla sua, cercherà in un susseguirsi di contesti grotteschi e paradossali la sua essenza, sfilandosi di dosso una a una tutte le maschere, per raggiungere il vero se stesso; o forse nessuno.Ha mai messo in discussione la sua identità, come il personaggio che interpreta?«A 16 anni ho vissuto le stesse consapevolezze del protagonista quindi interpretare questo ruolo è stato semplice, perché conosco quel modo di pensare, di interrogarsi sulla vita e di ricercare in se l'io più profondo. Inoltre un attore vive un continuo cambio di maschere».Qual è l'energia generata da questo spettacolo?«A disposizione del pubblico c'è una sorta di libro delle emozioni. Una volta conclusa la rappresentazione, gli spettatori possono lasciare come testimonianza scritta i loro pensieri. Questo lo scambio di energia fra me e loro, non solo quel che si portano a casa in termini di riflessioni; ma anche quel che lasciano al livello di emozioni suscitate».C'è una parte di lei, che ritiene spesso non emerga?«Nella vita sono completamente diverso dai ruoli impegnati in cui spesso mi cimento. Ho la solidità delle mie radici; ma al pari una grande leggerezza. Mi piace divertirmi con gli amici, amo le feste, mi piace ballare, cantare e immergermi nella musica».Altre passioni oltre il suo ambito professionale?«Mi piace praticare sport. Ma ora gli impegni professionali non me lo consentono. Direi che pratico più l'automobilismo considerati i chilometri percorsi portando in giro per l'Italia questo spettacolo»Cosa le rinfranca corpo e spirito?«Lavorare in campagna. È un lavoro faticoso; ma dedicarmi alla terra mi rigenera».Cosa si porta dentro della sua terra, la Sicilia?«Beh, un albero si muove al vento ma le radici restano ben radicate nel terreno, quindi la cosa più forte che mi porto dentro, è la grecità, e insieme tutto ciò che mi riporta alla mia adolescenza, fatta di libri e di sport».