Simona Santanocita Comico e perfino tenero nella sua onestà d'animo, Ottavio

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaComico e perfino tenero nella sua onestà d'animo, Ottavio Camaldoli è il personaggio principale della commedia Con tutto il cuore, di cui Vincenzo Salemme è autore, regista e protagonista sul palco del Sistina. Ottavio, pacato insegnante di lettere antiche, subisce un trapianto di cuore, appartenuto a un feroce delinquente, morto assassinato. Quest'ultimo, prima della dipartita, sussurra alla madre che il suo cuore deve continuare a pulsare, affinché colui che lo riceverà in dono, Ottavio appunto, possa vendicarlo. Salemme, mette così in scena ancora una volta una delle tante sfumature dell'animo umano, raccontando una storia che fa ridere nel vano tentativo del suo personaggio di diventare un uomo spietato, ma che al tempo stesso lascia riflettere sulla nostra natura profonda, sull'essere buoni o cattivi.Il suo personaggio riesce a trasformarsi in un uomo spietato?«No, perché ha cambiato il cuore, ma il suo carattere non è mutato: non si può diventare cattivi se non lo si è».Cattiveria e bontà: come cataloga questi due modi di porsi dell'animo?«Credo si tratti di una scelta, ma penso che l'uomo sia più incline alla bontà».Qual è secondo lei un sentimento sottovalutato?«La gratitudine. Dovremmo imparare a esprimerla più spesso gli uni verso gli altri. Allora questo mondo diventerebbe migliore».Lei è una persona che manifesta ciò che prova?«Non ho freni, mostro tutti i sentimenti che provo».Ricorda la sua prima volta al cinema?«Avevo sei anni, sono uscito di casa e sono andato al cinema, senza dire nulla. In famiglia avevano allertato tutte le forze dell'ordine».Quando ha fatto il suo ingresso nell'olimpo del teatro?«Molto giovane, con Eduardo De Filippo: era il 1977»Un aneddoto divertente riguardo a Eduardo De Filippo?«Quando arrivai da lui, un attore gli disse: Diretto' sto guaglione vorrebbe fare la comparsa. Lui mi guardò, e vedendomi così magro disse: No, facciamogli dire qualche battuta cosi prende la paga d'attore. Il suo pensiero era che con la paga d'attore avrei potuto mangiare. In realtà sono sempre stato così fisicamente».Ora lei è anche al cinema, proprio ieri è uscito nelle sale Compromessi Sposi.«Sì, nel film sono Gaetano, un rigido sindaco del sud e imminente consuocero di Diego Abatantuono un ricco imprenditore del nord. Fra noi sarà odio a prima vista, con il solo obiettivo comune di impedire il matrimonio tra i nostri figli».riproduzione riservata ®