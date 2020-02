Simona Santanocita

C'è tutto il tempo di ridere; ma Neanche il tempo di piacersi, proprio come il titolo della stand up comedy di Marco Falaguasta, autore, e interprete con Tiziana Foschi e Alessandro Mancini.

Un one man show per raccontare cosa?

«Quanto sia difficile essere genitore oggi, dopo essere stato figlio e nipote in una società, quella degli anni '80, completamente diversa».

Cosa soprattutto trova sia cambiato?

«I criteri di comunicazione, del tutto sovvertiti. Le parole sono state rimpiazzate dalle chat, dagli hashtag da WhatsApp, e se questo ha velocizzato i tempi, la comunicazione verbale fatta anche d'incontri vis a vis ne ha certamente risentito».

Via del Teatro Marcello 4, da oggi all'/03, bigl. 16,50-23,50 euro

L'intervista integrale su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA