Simona Romanò

MILANO - Nessun contagio di Coronavirus a Milano, ma è psicosi. Ristoranti e negozi cinesi svuotati e Chinatown, centro nevralgico di una delle comunità più numerose d'Italia con circa 28mila residenti, quasi deserta. Senza contare che sempre più persone indossano le mascherine per girare a Milano. «Basta paura immotivata», esorta l'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera. «A Milano e nella Regione Lombardia sono da giorni attuate tutte le procedure e le misure preventive».

Ma la paura trova terreno fertile. L'Ats (l'ex Asl) nei giorni scorsi è stata costretta, per tranquillizzare i genitori milanesi in apprensione, a diffondere una nota nelle scuole per ribadire che «non si devono limitare i contatti con gli studenti cinesi». Anche negozi e ristoratori si sentono sotto attacco e denunciano un calo di affari non da poco a Milano, dove si contano 3800 imprese cinesi, di cui un quarto ristoranti. Comune e Confcommercio hanno già organizzato pranzi anti-paura a Chinatown. E sabato prossimo, per non «cedere alla psicosi», arriverà il sindaco Giuseppe Sala per una colazione con i cittadini. Interviene anche Stefania Piconi infettivologa dell'ospedale Sacco, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive: «Non ci sono le condizioni per modificare la vita di tutti i giorni. Siamo allertati e al Sacco sono riservate tre stanze d'isolamento per i casi sospetti. Così come negli altri ospedali con gli appositi reparti. E nessun episodio è sottovalutato».

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

