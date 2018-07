Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòLicenza sospesa per 30 giorni all'Old Fashion, la celebre discoteca di Milano davanti la quale domenica notte è stato accoltellato Niccolò Bettarini. Secondo la ricostruzione della Questura, l'aggressione è stata la degenerazione di un diverbio iniziato nel club dove un amico del Betta «è stato schiaffeggiato da alcune persone», cacciate dal buttafuori. La lite è proseguita all'esterno fino al ferimento del giovane. Da qui, la decisione del questore Marcello Cardona di chiudere il club. «Un fulmine a ciel sereno» per il gestore e presidente provinciale del Silp, (Associazione locali da ballo) Roberto Cominardi: «Un provvedimento inaspettato, estremamente severo. L'aggressione è gravissima ma è accaduta all'esterno dell'Old Fashion dove non entrano coltelli, perché controlliamo anche le borsette e garantiamo la sicurezza dei clienti». E ancora: «Il questore ha il suo ruolo, che rispetto. Io sto valutando azioni per tutelare il buon nome dell'Old Fashion».riproduzione riservata ®