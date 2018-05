Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Caro sindaco, benvenuto nel club dei derubati in casa, alla faccia della Milano sicura». Così Riccardo De Corato assessore regionale alla Sicurezza, commenta la disavventura di Sala.Cosa intende per club?«La marea di cittadini che si ritrovano l'abitazione ripulita. Dei raid consumati soprattutto in primavera ed estate e che per il 60, 70% sono commessi dai rom, che con la stagione calda arrivano a Milano per delinquere. Questa è la città sicura decantata da Sala. Lui che abita in centro ha vissuto la brutta esperienza, immaginiamo i milanesi delle periferie come possano sentirsi non protetti».Il furto è una beffa?«È la dimostrazione che bisogna intervenire anche sui nomadi. Sala ha spiegato l'intento di chiudere i campi, ma di sgomberi non se ne parla ed il problema sono le carovane qua e là».Cosa farebbe?«Ricostruirei la squadra di vigili incaricati di sgomberare. Come nel 2010 quando in sei mesi, in veste di vicesindaco, ho dato l'ok a 531 sgomberi, circa 3 al giorno con l'allontanamento fuori Milano dei rom. Spero che Sala si ravveda e li allontani».Come?«La direttiva europea del 2008 è chiara: un nomade identificato che dopo tre mesi non è in regola con assistenza sanitaria, lavoro e domicilio deve essere rimpatriato».