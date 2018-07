Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona MelloROMA - Alla corte di Walt Disney ci sono passati un po' tutti, da Justin Timberlake a Ryan Gosling, ma la pressione da enfant prodige ha spesso spezzato molti artisti in erba. I crolli di nervi delle baby star con varie dipendenze e successiva permanenza in centri di riabilitazioni glamour hanno ormai fatto la storia. L'ultima della serie in ordine cronologico è Demi Lovato, appena ricoverata in un ospedale per un'overdose, che non sarebbe però di eroina come inizialmente indicato, ma di un'altra sostanza stupefacente non meglio identificata.Le sue condizioni sono stabili - sostengono i medici del Cedars Sinai Medical Center dove la star è ricoverata. Demi è sveglia e ha risposto bene alle cure, recita un comunicato della famiglia, che chiede il rispetto della privacy. La chiamata d'emergenza era giunta dagli amici della Lovato che l'avevano trovata priva di sensi nella sua abitazione da 8 milioni di dollari sulla collina di Hollywood. Per Demi non è la prima volta: era già finita in rehab nel mezzo del tour con i Jonas Brothers (all'epoca le fu diagnosticato un disturbo bipolare).Prima di lei Britney Spears ha sfogato il picco di stress (se così si può dire) nel 2007 rasandosi a zero. Miley Cyrus ha scioccato i benpensanti a schiena scoperta sulla copertina di Vanity Fair dopo aver a lungo venduto l'immagine della ragazza acqua e sapone uscendo dalla funzione domenicale, Bibbia alla mano, con la famiglia e il fidanzato dell'epoca, un modello di underwear. L'amica Selena Gomez ha interrotto vari tour per prendersi cura della sua salute mentale. Jake T. Austin, dopo I maghi di Waverly, è stato coinvolto in un incidente dalla cui scena è scappato dopo un tamponamento a catena. Ha cercato a riabilitare l'immagine con The Fosters, serie prodotta da Jennifer Lopez, ma poi i comportamenti da divo e la guida in stato d'ebbrezza l'hanno fatto licenziare. Anche il collega Zac Efron, star di High School Musical, ha rivelato recenti problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Insomma non c'è pace a casa di Topolino...riproduzione riservata ®