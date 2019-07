Simeoli: «Vi svelo il Sogno di Shakespeare»

Giancarlo Leone

Per il 13° anno consecutivo, da oggi, è atteso ancora con trepidazione al Globe Theatre (2 al 14/07. Biglietti 12 euro) a Villa Borghese, inserito nella Rassegna sotto la direzione artistica di Gigi Proietti, lo spettacolo cult, Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. E con altrettanta impazienza, Marco Simeoli, regista e attore, vive questo ennesimo debutto per indossare i panni di Peter Quince. Lo spettacolo continua a emozionare, raccontando il tempo breve della felicità.

Marco, cosa rappresenta per lei questo spettacolo?

«È una festa che ancora continua. Ogni volta c'è l'entusiasmo di riportarlo in scena, anche per la consapevolezza della grande affluenza di pubblico. C'è anche però un aspetto malinconico, da quando è scomparso nel 2013 il regista Riccardo Cavallo, che l'ha messo per la prima volta in scena. Era il suo fiore all'occhiello».

Avete apportato dei cambiamenti?

«No, nessun cambiamento. Non ho sentito l'esigenza di modificarlo, perché funzionava così com'era».

Da cosa dipende il successo del Globe Theatre?

«All'inizio era una sfida, ma negli anni il Globe è diventato una grande realtà. Pensavamo che Shakespeare d'estate, a Villa Borghese, avrebbe interessato poche persone. Invece così non è stato. Uno dei motivi del successo è la possibilità di offrire spettacoli a un prezzo popolare».

Ormai da anni lei lavora con Gigi Proietti, maestro e poi compagno di tanti spettacoli...

«Considero Gigi un padre artistico, lavoro con lui da circa 25 anni. Oltre ad essere stato un grande maestro, è stata un'iniezione continua di energia e spinta professionale».

Ha altri progetti imminenti di lavoro?

«Dopo questo spettacolo, mi potrete vedere al Teatro Marconi Festival nella pièce Tutto in famiglia, di Murray Schisgal».

