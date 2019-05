Silvio Orlando

TEATRO ARGENTINA

In Si nota all'imbrunire (solitudine da paese spopolato), la nuova creazione scritta e diretta da Lucia Calamaro. Silvio Orlando, un uomo che ha acquisito, nella solitudine, un buon numero di manie. I figli dovranno smuoverlo dalla condizione di uomo che non vive più dentro la realtà.

Largo di Torre Argentina 50, da oggi a domenica,

13-40 euro, 06684000311

Annagaia Marchioro

Giulia Malucci

OFF OFF THETRE

Modern Family 1.0 parla di famiglie. Famiglie di tanti tipi, non sempre felici, ma il più delle volte sì. E per raccontare di una famiglia composta da donne, entrando nel vivo di temi molto caldi, ma senza surriscaldarsi per niente. In scena un nuovo capitolo di teatro dalla compagnia Le Brugole.

Via Giulia 19, da oggi a domenica, 25 euro, 0689239515

