Acqua e birra per Roma Capitale - Economia, demografia e alimentazione negli archivi storici di Acqua Marcia e Birra Peroni.In una cronaca d'altri tempi le testimonianze e i documenti messi a disposizione dall'Archivio di Stato Capitolino ripercorrono la storia contemporanea della città e sottolineano un rapporto lungo 170 anni tra la nota azienda birraria e l'Acquedotto romano dell'Acqua Marcia. Acqua e birra si mescolano simbolicamente in un sorso per esplorare la crescita produttiva e demografica della Città Eterna e la sua cultura del bere. «La storia di Birra Peroni è indissolubilmente legata all'Italia - dichiara Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali dell'azienda - Grazie alla collaborazione con l'Archivio di Stato abbiamo l'occasione di mostrare una parte importante della crescita industriale e commerciale del marchio e il suo legame con Roma». Oltre al materiale cartaceo, la storia del birrificio è documentata da video, fotografie, oggetti, macchinari e attrezzi legati al ciclo produttivo della bevanda. «Il rapporto storico tra l'acqua e la birra - aggiunge Paolo Buonora, Direttore Archivio di Stato di Roma - si innesta sulla crescita urbana e demografica della Capitale facendo sì che le Società dell'Acqua Marcia e Birra Peroni leghino indissolubilmente il proprio destino a quello della città».