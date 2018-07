Silvia Natella Uno sguardo sull'immortalità nel percorso visivo proposto

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaUno sguardo sull'immortalità nel percorso visivo proposto dalla mostra E dimmi che non vuoi morire, che presenta per la prima volta al pubblico il gruppo scultoreo scoperto nel 2012 nella Villa di Messalla a Ciampino. Le sette statue che ispirarono il poeta Ovidio nel raccontare il mito di Niobe nelle Metamorfosi sono marmi bianchi che arrivano a noi dopo complesse operazioni di restauro.Capolavori integri che sono sopravvissuti al trascorrere dei secoli, immortali come quel personaggio mitologico imprigionato nella pietra con il suo dolore e punito dagli dei per la sua superbia. Un racconto lungo oltre duemila anni che fonde arte e letteratura in occasione dell'anniversario della morte del poeta. Nell'esposizione, oltre al gruppo scultoreo centrale, anche pregiate ceramiche antiche a figure rosse, come quella del Pittore di Arpi rappresentante Andromeda e Niobe, e fregi rinascimentali realizzati da Polidoro da Caravaggio, fino al celebre Nudo e Albero firmato da Mario Sironi degli anni Trenta e al Red Carpet di Giulio Paolini che esprime l'atrocità della strage in chiave contemporanea.