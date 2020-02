Silvia Natella

Tutto è fatto della stessa sostanza di cui sono fatti gli incubi in Riccardo 3. L'avversario. Accade così che un trono diventi una sedia a rotelle e un palazzo reale un ospedale psichiatrico. Nella pièce di Francesco Niccolini - in prima romana - la vicenda di Riccardo di Gloucester è rivisitata in chiave moderna. In scena Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che curano anche la regia.

Il cospiratore shakespeariano è accostato al pluriomicida Jean Claude Romand, raccontato nel romanzo L'avversario di Emmanuel Carrère. Vetrano come si è approcciato al personaggio?

«La credibilità è fondamentale, cerchiamo sempre una verità recitativa. Mi ha aiutato pensare a Jean Claude, che ha ucciso la sua famiglia dopo aver vissuto una vita nella menzogna».

Randisi perché questo accostamento?

«È stata un'esigenza nostra, che in tre (con Giovanni Muschella) dovevamo interpretare più personaggi al servizio della catarsi».

