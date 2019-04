Silvia Natella

Tusculum la città fondata nel XV aC da Telogono, figlio di Ulisse e Circe, riprende vita nel Parco archeologico culturale di Tuscolo che riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione.

Domani e domenica sono verranno illustrati i programmi culturali e naturalistici e sono previste attività per bimbi, trekking, visite guidate. E si potrà passeggiare tra i resti del Foro, del Teatro e del Tempio di Mercurio o lungo i basolati della Via dei Sepolcri. Un tuffo nella storia, con soste nel verde e scorci panoramici che fanno del Parco una Pompei alle porte di Roma o - come lo definì l'etnologo Fosco Maraini un luogo primitivo dell'anima.

«Abbiamo lavorato alla valorizzazione di un sito che rappresenta la nostra identità per renderlo ancora più fruibile» spiega Damiano Pucci, presidente della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, ente che ha finanziato il progetto di riqualificazione. Il nuovo percorso di visita comprende scavi e reperti di diverse epoche storiche e racconta la città dalle sue origini pre-romane fino alla distruzione nel 1191. Residenza estiva di imperatori e senatori, Tuscolo offre esempi di architettura romana, come il Teatro e la Basilica, ma anche le mura di una chiesa medievale costruita sulle colonne dell'edificio termale. Venticinque anni e più di venti campagne di scavo - in collaborazione con la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia - hanno portato alla luce frammenti di un passato millenario, restaurato mosaici pavimentali, potenziato gli spazi attrezzati.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA