Silvia Natella«Sono molto contento di essere qui a Roma». Fedez atterra idealmente con il suo Paranoia Airlines a Parco Leonardo nell'unica data del Lazio del suo Instore Tour e non delude i fan accorsi per incontrarlo. Qualche selfie di rito e poi l'autografo sul disco appena acquistato. I fan sono emozionati, stringono il cd tra le mani e non sono spaventati da attese dai tempi imprevedibili.Decollato nei negozi e in digitale il 25 gennaio, il nuovo album contiene il singolo disco di platino Prima di ogni cosa, dedicato al figlio Leone, e altri brani inediti frutto di collaborazioni con interpreti nazionali e internazionali come Emis Killa, Zara Larsson, LP, Annalisa. Un progetto discografico, ma anche un fenomeno di massa, vista l'affluenza. I fan/follower, al centro commerciale per il firmacopie, seguono gli spostamenti del loro idolo sui social e vestono come lui. «Sono riuscita a trovare anche i gadget», spiega soddisfatta una fan in fila. In concomitanza con l'uscita del disco, il cantante ha deciso di regalare ai suoi ammiratori dei capi firmati The Ferragnez Collection. La scritta Paranoia Airlines, infatti, spunta su felpe, magliette e cappelli tra cellulari alzati e cori che intonano le sue canzoni.