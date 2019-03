Silvia Natella

Ripercorrerà l'intera storia del rock - da Jimi Hendrix al crossover di oggi - con la sua voce e in un'insolita veste, ma non tutti sanno che Claudio Greg Gregori, del duo comico Lillo e Greg, ha iniziato come musicista prima di diventare attore e cabarettista. E questa sera si esibirà come cantante al concerto di Roma Sinfonietta presso l'Università Tor Vergata. Insieme a lui i tre migliori chitarristi nel panorama italiano: Adriano Martino, Rocco Zifarelli e Nicola Costa.

All'Auditorium intitolato a Ennio Morricone, nella Macroarea di Lettere e Filosofia, risuoneranno le note di successi resi immortali dal sound della chitarra elettrica e da interpreti come il re di Woodstock Jimi Hendrix. Anche Greg, lontano dall'inseparabile Lillo, dalla televisione e dal teatro, prenderà lo strumento tra le mani per riadattare alcuni classici di Chuck Berry, mentre canterà accompagnato da un terzetto d'eccezione. Adriano Martino è stato eletto nel 2007 miglior chitarrista italiano, Rocco Zifarelli ha vinto come miglior giovane musicista jazz nel primo concorso Eddie Lang Jazz Festival e Nicola Costa è stato al vertice delle classifiche di Guitar Nine Records con il cd Electric Roots. Sul palco, però, ci sarà una band al completo con Marco Siniscalco al basso elettrico e Marco Rovinelli alla batteria.

Nel repertorio, brani di un genere che ha simboleggiato la ribellione di intere generazioni e che trova negli atenei un uditorio ideale. Il termine rock ha abbracciato progressivamente una moltitudine di sottogeneri con richiami al rhytmm and blues, al country e alla musica folk. Ha rappresentato non solo la storia della musica, ma anche del costume e della società.

Questo viaggio alla scoperta delle sonorità rock 'n' roll fa parte dei venti concerti della stagione 2018/2019 ideata e promossa dall'Associazione Roma Sinfonietta con la direzione artistica del Maestro Luigi Lanzillotta.

