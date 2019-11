Silvia Natella

Porte aperte questa domenica nelle dimore storiche del Lazio, un'iniziativa della Regione alla scoperta di capolavori d'arte e architettura spesso poco conosciuti dal pubblico. Ville, parchi, casali, monasteri saranno visitabili gratuitamente per tutto il giorno. Sono 137 i siti italiani della Rete delle Dimore storiche, 70 solo nel Lazio.

«Un patrimonio di bellezza che la Regione sostiene grazie allo stanziamento di importanti risorse per opere di recupero e manutenzione e attraverso progetti di promozione. Una ricchezza immensa a disposizione di cittadini e turisti», spiega il Presidente Nicola Zingaretti. Domenica a Roma saranno visitabili il Casale delle Vignacce, un edificio seicentesco costruito su una villa rustica romana, il Castrum Boccea, uno dei più antichi castelli suburbani dell'area laziale, e il Villino Spalletti Trivelli. Tra le residenze d'epoca accessibili anche il Castello Medievale di Itri, in provincia di Latina, o Palazzo Farnese di Latera nel viterbese. Apertura straordinaria per l'Abbazia di San Salvatore Maggiore a Concerviano (Rieti, nella foto) e per la Casa Gotica di Tivoli, solo per citarne alcuni. Tra i 70 siti che aderiscono a questa edizione autunnale il tuffo nella storia e nella bellezza è assicurato. (www.retedimorestorichelazio.it).

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

