Silvia Natella

Ogni parola la canta e la vive Paola Turci, facendo della sua musica l'espressione dei suoi cambiamenti. Alla cantautrice dalle tante anime, l'Officina Pasolini Regione Lazio dedica una serata intitolata proprio Una rivoluzione naturale. L'incontro ravvicinato con l'artista si terrà domani e sarà il primo dei sei appuntamenti organizzati all'Hub culturale per tutto il mese.

Nel corso della serata, condotta da Chiara Di Giambattista, Paola Turci racconterà se stessa e ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi fino al 2017, quando ha rotto un silenzio discografico durato anni. L'album Il secondo cuore ha rappresentato una rinascita per l'interprete, che con il singolo Fatti bella per te gridava la sua voglia di riscatto. Libera da debolezze e insicurezze, si lanciava in una nuova vita, la seconda dopo l'incidente del 1993. E poi un'altra energia, ancora più dirompente, ha riversato in Viva da morire, l'ultimo disco che nelle prossime settimane porterà in giro per i teatri italiani. Da questo lavoro è tratto il brano presentato al Festival di Sanremo L'ultimo ostacolo. Abbattute tutte le barriere, la cantautrice ha iniziato ad aprirsi agli altri e domani inaugurerà all'Officina Pasolini un ciclo di incontri gratuiti tra musica, proiezioni e teatro.

Il laboratorio creativo di alta formazione coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi è nato nel 2014 ed è diventato un punto di riferimento per giovani talenti. Tra gli incontri in programma anche quello con Michela Andreozzi (11 novembre) e con la regista Emanuela Giordano (14 novembre). Ci saranno anche due serate dedicate alla poesia con musica dal titolo Canzoniere, la poesia torna in scena, seconda edizione di una mini-rassegna con ospiti d'onore e un presentatore d'eccezione come David Riondino.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

