Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaIlenia Pastorelli, la giovane musa di registi come Mainetti (David di Donatello) e Verdone, non ha dubbi: «L'amore è libertà. Non ha regole, né misure». E così si prepara a svolgere il suo ruolo di madrina della 17esima edizione del Gay Village che riapre i battenti questa sera in quella che è stata la location degli esordi di questo festival sui generis: l'ex Mattatoio di Testaccio.I colori dell'arcobaleno coloreranno quindi lo storico rione affidando ai volti noti delle istituzioni, dello spettacolo e della televisione gli eventi e i format più vari. Ad accogliere gli ospiti - dalle 21,30 - ci saranno le padrone di casa Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Insieme daranno il benvenuto al presidente della Regione, Nicola Zingaretti e a Stefania Pezzopane; dalla onorevole abruzzese un messaggio contro il bullismo e la violenza ai danni di chi è diverso. Un benvenuto andrà anche a Giovanni Ciacci reduce dal programma Ballando con le Stelle dove, con il ballerino Raimondo Todaro, ha formato prima coppia di uomini al talent Rai.Saranno quindici settimane dedicate alla cultura, con appuntamenti teatrali, musicali, presentazioni di libri, standup comedy, drag queen e burlesque show. Vladimir Luxuria renderà omaggio a Fabrizio De Andrè con una pièce dal titolo La ballata degli Esclusi, mentre Monica Cirinnà, la sostenitrice delle Unioni Civili, presenterà il libro sulla lunga battaglia combattuta per l'approvazione di una legge storica. Tornano anche le interviste-spettacolo di Pino Strabioli, che darà il benvenuto a Diana Del Bufalo, Gino Castaldo, Franca Leosini, Drusilla, Syria, Lucia Ocone e Gianmarco Tognazzi. In cartellone anche tantissimi concerti (tra cui quello dedicato ad Anna Magnani ed Edith Piaf), dj set che spazieranno dalle tendenze del momento al recupero delle vecchie hit di successo e rielaborazioni di brani pop in chiave elettro swing con il trio Ladyvette.riproduzione riservata ®