Silvia Natella

Il ciclone Meghan Markle, in attesa di una bambina, travolge la Monarchia britannica accusando la Famiglia Reale di razzismo. E arrivano le prime reazioni. «Quando aspettavo Archie ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo o protezione perché temevano per il colore della sua pelle», è la frase che scuote il Palazzo emersa dall'intervista rilasciata a Oprah Winfrey che in Italia andrà in onda questa sera su TV8 alle 21,30.

Anche se, a telecamere spente, Harry ha precisato che le preoccupazioni razziste non riguardavano né Elisabetta né il principe Filippo, lo speciale trasmesso dalla tv americana Cbs ha scoperchiato un nuovo Vaso di Pandora, a più di 25 anni dall'intervista concessa da Lady Diana alla Bbc. La storia si ripete e il principe Harry è sempre deciso a evitare per la moglie la sorte di sua madre. «Ho capito che dovevamo andarcene perché Meghan stava troppo male», ammette il duca di Sussex mentre giustifica la Megxit e stringe la mano di sua moglie. È Meghan però a sganciare la bomba confessando di aver desiderato di morire e di essere stata vittima di razzismo.

Al «Cosa?» incredulo e indignato della famosa anchor woman afroamericana sono seguiti i messaggi di solidarietà di personaggi come Serena Williams, campionessa di colore e amica della duchessa. E se gli Stati Uniti, Paese che continua a fare i conti con la discriminazione razziale, fanno quadrato attorno alla coppia, la Gran Bretagna si vede costretta a rispondere a queste accuse. C'è chi incolpa Meghan ed Harry di «vittimismo», mentre la sovrana si appella all'unità nel multietnico Commonwealth Day.

Nessun commento dal premier Boris Johnson, che a domanda diretta in conferenza stampa a Downing Street si limita a elogiare Elisabetta: «Posso solo dire che ho sempre avuto la massima ammirazione per la regina». La rottura sembra ormai definitiva e intanto la famiglia si allarga. «It's a girl (è una bambina)», annunciano Harry e Meghan in uno dei pochi momenti in cui sorridono. La favola continua.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA