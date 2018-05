Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaGiovani designer, stilisti indipendenti, collezionisti vintage, artigiani, street artist, pittori: domenica prossima, dalle 11,30 alle 21,30, la via della movida tra Ostiense e Garbatella si trasformerà in Libetta District Market. Sei club - Circolo degli illuminati, Azienda cucineria, Cluster, Imperial, Lov e Rashomon - uniranno gli intenti e gli stili per offrire una panoramica della creatività Capitale tra mostre, market, workshop e installazioni, sulla falsariga di ciò che avviene a Berlino e Londra. Tra gli artisti i romani Koi Stencil e BBQueen, il francese MimiTheClown (nella foto una sua opera) noto a Roma per aver colorato Trastevere da via del Politeama a vicolo del Cinque e via di San Calisto. Le performance di danza di American Tribal Style, Danza Persiona, Danza del Ventre, Tribal Fusion. Per la musica live i Goats'Mount, con una scaletta che spazia dalle sonorità dei Led Zeppelin fino al jazz-blues mediterraneo diPino Daniele e la blues band Busci&Co. Oltre ai laboratori per bambini, da visitare anche le aree beauty e relax, lo spazio tattoo e il flash mob Abbraccio.«Un viaggio che abbiamo voluto affascinante e colorato, di locale in locale, nella grande bellezza del fatto a mano, dell'artigianato contemporaneo, del second hand e del vintage» spiega Ilaria Aquili, tra gli ideatori.