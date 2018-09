Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia Natella«Fornire la cura giusta al paziente giusto». È questa la nuova frontiera della medicina, che con l'aiuto di biotecnologie innovative punta a terapie personalizzate ed efficaci e a costi contenuti. Un traguardo sempre più raggiungibile per l'equipe del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, che - in occasione della VII edizione della Giornata della Ricerca - ha presentato i risultati di studi mirati su patologie di ampia diffusione come tumori e malattie cardiovascolari e neurologiche; senza trascurare i disturbi più rari e con particolare attenzione alla salute della donna e del bambino.Sono 1150 i ricercatori dell'Università Cattolica impegnati sul fronte della medicina personalizzata e delle innovazioni biotecnologiche, 290 i nuovi progetti di ricerca, 1500 le pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche internazionali e 15,5 milioni gli euro stanziati per finanziare gli studi.Un farmaco non agisce allo stesso modo su pazienti diversi ed è per questo che passare da una medicina di precisione a una su misura consente di mettere al centro le caratteristiche del singolo per eseguire diagnosi precoci e ridurre gli effetti collaterali delle cure.«È più importante sapere che sorta di persona abbia una certa malattia piuttosto che conoscere che sorta di malattia abbia una persona», ha detto Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Ema (Agenzia europea del farmaco), al quale è andato il Premio Giovanni Paolo II. Riconoscimenti anche ai giovani autori delle migliori pubblicazioni del 2017. Tra i progressi scientifici registrati anche l'uso di un semplice elettronfacelogramma per prevedere chi si ammalerà di Alzheimer e l'impiego di due farmaci intelligenti nelle recidive di carcinoma ovarico. Il tutto rigorosamente ad hoc.riproduzione riservata ®