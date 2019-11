Silvia Natella

Alla scoperta delle sponde del Mediterraneo e della loro cultura con il 25esimo Medfilm Festival, da oggi al 21 novembre, tra Cinema Savoy, Macro Asilo, Nuovo Cinema Aquila e Spazio Apollo Undici. Sul grande schermo si susseguiranno 94 film provenienti da 36 Paesi, con particolare attenzione a Tunisia, Spagna, Slovenia e Libano.

Ad aprire il programma - fuori concorso - sarà il film del regista palestinese Elia Suleiman Il paradiso probabilmente, Menzione speciale al Festival di Cannes 2019 e candidato agli Oscar. Tra i fuori concorso, l'Italia sarà rappresentata da Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone, nuova versione della pièce di Eduardo De Filippo.

Il concorso ufficiale premio Amore & Psiche presenta otto film su temi quali i diritti umani, la violenza contro le donne, l'immigrazione, il corpo e la sessualità, mentre la manipolazione dell'informazione e le condizioni di vita dei lavoratori saranno centrali nella competizione dedicata ai cortometraggi. Lo sguardo simbolico al Mare Nostrum, culla di una cultura antica e diversificata, offrirà anche il pretesto per conferire premi e meriti artistici. Antonio Capuano sarà omaggiato per aver raccontato ne La guerra di Mario l'infanzia e l'adolescenza senza retorica e la città di Napoli al di là degli stereotipi. A Pietro Marcello, invece, il festival dedica una serata evento con le proiezioni di La bocca del lupo e Bella e perduta. Confermati anche quest'anno i Lux Film Days all'insegna del grande cinema europeo contemporaneo. E ci sarà un incontro dedicato al Premio Sakharov per i diritti umani, riconoscimento annuale conferito a personalità od organizzazioni che si sono distinte per la difesa dei diritti umani.

Da oggi al 21/11, www.medfilmfestival.org, 0685354814

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA