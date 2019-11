Silvia Natella

Accontentarsi e vivere con il talento che ci viene concesso. È questo, secondo Geppy Gleijeses, l'insegnamento di Amadeus, piéce che l'attore partenopeo porta in scena al Quirino, teatro di cui cura la direzione artistica. E del talento del capocomico se ne accorse, primo fra tutti, Eduardo De Filippo, che lo volle con sé quando era solo un ragazzo. Nello spettacolo scritto da Peter Shaffer, per la regia di Andrei Konchalovsky, sarà Antonio Salieri, leggendario rivale di Wolfgang Amadeus Mozart.

Nel film di Milos Forman ricordiamo un Salieri malvagio e invidioso. E il suo personaggio?

«Nel mio caso è cattivo solo in un secondo momento, ma nasce buono e innamorato del prossimo. Cambia quando capisce che l'incarnazione di Dio nell'arte che lui ha scelto è Mozart. Nella realtà, al di là della leggenda, sappiamo che i due ebbero una bellissimo rapporto, ma questa storia meravigliosa di amore, musica e passione ci insegna che bisogna coltivare il talento che Dio ci ha dato».

In Amadeus divide la scena con suo figlio Lorenzo (Mozart sul palco), cosa pensa di avergli trasmesso?

«Quello che Eduardo ha insegnato a me: la disciplina, la grande professionalità, la dedizione totale all'arte. Quello lui ce l'ha profondamente, anche troppo. Il teatro è artigianato puro e, come diceva Eduardo, si costruisce tavola tavola, chiodo chiodo. I Mozart possono capitare, ma noi comuni mortali siamo obbligati a lavorare ogni giorno».

Crede nella nuova drammaturgia?

«Oggi ci sono molti artisti di talento, ma secondo me i più importanti drammaturghi viventi sono a Napoli».

Che rapporto ha con la sua città?

«Profondo. Non ci vivo più, ma la mia produzione ha sede là. Devo dire che si vive bene, mentre tutti sanno che questo non è un momento facile per Roma».

Progetti?

«In questo momento ho in ballo circa dieci produzioni, ma nessuna compagnia privata ha mai fatto in Italia uno sforzo pari al nostro con Amadeus. Uno spettacolo gigantesco con grandissime scene, grandi effetti, costumi meravigliosi».

