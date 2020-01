SIGNORI DELLA DIFESA

Franco Pasqualetti

Corsa, classe e cuore. E grinta da vendere. Sebino Nela era questo. Un giocatore che nella Roma di oggi servirebbe come il pane. E quando si mette a parlare degli anni in cui era protagonista quel cuore viaggia al ritmo di una corsa sotto la Curva Sud, dopo un gol.

A proposito, se lo ricorda l'abbraccio dei tifosi dopo quella rete al derby del 23 ottobre 1983?

«Era il derby in cui la Sud fece la coreografia più bella di sempre. Un ti amo gigante che ci fece venire i brividi quando salimmo le scalette sotto la Monte Mario».

Quindi i giocatori guardano le Curve...

«Mamma mia. Quello è il calcio. La poesia, l'emozione, il brivido di un abbraccio ideale con il tuo pubblico. Io ero un ragazzino, e dopo quel gol avrei voluto fare mille cose. Io, poi, che segnavo poco, riesco a imbucare la porta della Lazio. Corsi verso una parte, poi dall'altra. Nella mia testa mi sentivo come ubriaco, volevo andare in panchina, abbracciare chiunque».

Cosa significa Roma-Lazio?

«Negli anni d'oro della Roma la Lazio c'era poco, visto che era in serie B. Il nostro derby vero era con la Juventus».

