«Siero in vacanza? Non per tutti»

«Non c'è la possibilità di fare i vaccini in vacanza in tutta Italia. Il governo chiede alla Regioni il rispetto del Piano vaccinale, ma se ci sono Regioni che - oltre a rispettare il Piano - riescono a fare i vaccini in vacanza ben venga. La cosa importante è non generare confusione». Così il Ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini a Radio Anch'io.

Nella stessa sede è intervenuto anche il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga: «Sulla possibilità di fare il richiamo dei vaccini in vacanza - ha detto - di certo a oggi oggi non c'è nulla. Abbiamo dato alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni la disposizione di fare valutazioni rispetto a due filoni principali: la vacanza più lunga, per chi torna ad esempio nel luogo di residenza», e in questo caso «secondo la mia opinione personale, la vedo più fattibile», e quella più breve.Al momento, ha spiegato Fedriga, «non abbiamo determinato il tempo» di una vacanza lunga «perché deve essere la Commissione a farlo», ma potrebbe essere ad esempio il caso di uno studente fuorisede che torna a casa in estate. «Altro caso - ha precisato Fedriga - sono le vacanze più brevi. Stiamo facendo una valutazione su questo».

Intanto arriva anche un'apertura cauta dalla Lombardia. «Il giorno che il generale Figliuolo ci darà l'autorizzazione, saremo nella condizione di vaccinare anche i turisti senza problemi», afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una intervista a La Stampa. Piemonte, Liguria e Veneto hanno già manifestato chiaramente l'intenzione di vaccinare i turisti in vacanza; la Lombardia guarda verso la stessa direzione, anche se finora è sembrata prevalere molta cautela.

