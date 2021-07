«Sicurezza? Con più pattuglie e multe ancora più severe»

Giordano Biserni, presidente Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps: da cosa è causata la strage, soprattutto di motociclisti, a cui stiamo assistendo?

«La velocità, la distrazione spesso perché si maneggia disinvoltamente lo smartphone, l'eccessiva confidenza con gli alcolici costituiscono un mix micidiale».

Anche la scarsa manutenzione del manto stradale?

«Certo. Le buche sono un fattore determinante per la stabilità di chi viaggia su due ruote».

I controlli sono sufficienti?

«No, sono poche le pattuglie sulle strade. Oggi c'è la tendenza di affidare la sicurezza all'elettronica, come agli autovelox».

Quale soluzione suggerisce?

«Mentre sono diminuiti gli incidenti mortali che vedono come vittime gli automobilisti, i centauri invece pagano il tributo di sangue peggiore sulle strade. Per me non esiste altra soluzione che aumentare i controlli».

Quindi più forze dell'ordine?

«Andrebbero incrementate le pattuglie della polizia stradale. Le polizie locali, dal canto loro, fanno quello che possono».

E le sanzioni?

«Più severe. Con il ritiro incondizionato della patente se si utilizza il telefono alla guida«. (E.Orl.)

