Sicurezza antivirus Gli aeroporti volano

Gli aeroporti della Capitale premiati con la certificazione Biosafety Trust, rilasciata dall'organismo di certificazione Rina Services, relativa alla corretta applicazione del sistema di prevenzione del contagio dovuto alle infezioni da agenti biologici. Fiumicino e Ciampino, gestiti da Adr, sono i primi scali al mondo a ottenere questo riconoscimento internazionale. «Un riconoscimento - si legge in una nota dell'Adr - che dimostra come i protocolli e le misure adottate al Leonardo da Vinci e al G.B. Pastine siano all'avanguardia nelle procedure di contenimento alla diffusione dei virus e rappresentino un esempio di best practice da prendere a riferimento per ridurre al minimo i rischi di diffusione delle epidemie». «Siamo molto soddisfatti di questo risultato - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone - perché dimostra ancora una volta i livelli di eccellenza raggiunti dagli scali di Fiumicino e Ciampino anche in un settore fondamentale come quello della Salute e Sicurezza».(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 05:01

