«Siamo come i tre moschettieri. Io, Luciano Benetton e Oliviero Toscani ci siamo incontrati questa estate in Veneto e abbiamo rifatto il mondo. Con i colori dell'arcobaleno». Parola di Jean-Charles de Castelbajac, direttore creativo di United Colors of Benetton, che ha firmato il debutto di Benetton nelle passerelle milanesi pensando a The Rainbow Machine, la gioiosa macchina dell'arcobaleno. Cinquanta uscite con un casting multietnico, una passerella che si snoda intorno ai macchinari dell'azienda dove sono al lavoro gli artigiani del marchio. «Benetton è lo specchio della mia passione per il colore», ha spiegato Castelbajac che nel 1997 disegnò per il Vaticano gli abiti per una visita di Giovanni Paolo II a Parigi. «Allora usammo l'idea dell'arcobaleno. E se il colore in quell'occasione fu cemento della fede, in questo caso è il cemento dello stile e della democrazia. La moda come la intendiamo da Benetton è stile, inventiva, ironia e colore, non fast fashion ma style fashion».

Ode al colore, quindi, con piccoli piumini bianchi e maxi logo colorati come decoro, poncho con maxi scritte, calze arlecchino e ai piedi gli stivali «arcobalen boot». E poi il completo in maglia jacquard con le calze a righe e il passamontagna colorato. (P.Pas.)

