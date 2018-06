Siamo a cavallo in sella con la Polizia

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniIl cavallo dalla A alla zeta. La ludoteca di Villa Borghese ospita una mostra dedicata al mondo equestre e un incontro con le pattuglie ippomontate della Polizia di Stato, appartenenti al reparto a cavallo della Caserma Villa Umberto. Martedi 26 nel corso dell'incontro con i poliziotti a cavallo, i piccoli ospiti della ludoteca avranno l'opportunità di vivere da vicino le dinamiche di interazione tra uomo e cavallo. Per sperimentare, così, sul campo, i benefici di questo rapporto, tanto importanti sia dal punto di vista terapeutico, che di quello educativo. Un'occasione veramente unica per osservare come cambi la percezione e il modo di comportarsi del cavallo, in base alla presenza di un adulto o di un bambino, di un uomo di piccola o di grossa statura. Mentre l'esposizione - visitabile fino al 22/7 - nasce da una idea di Claudia Bettiol che, da quando sua figlia Maria Vittoria a cinque anni ha iniziato a praticare equitazione, ha deciso di dare vita a una collezione ricca di oggetti, giochi e libri. Tutto sui cavalli. Dai cavalli Mariachi comprati a Ventotene alla riproduzione di un antico tappeto a tema equestre acquistato in Turchia, dal cavallo di Troia proveniente dalla tomba di Filippo II al porta-essenza di Dubai, fino ai cavalli a dondolo.riproduzione riservata ®