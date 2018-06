Si vota solo domenica: seggi aperti dalle 7 alle 23

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Urne aperte e schede elettorali alla mano, domenica si vota dalle 7 alle 23. Nel caso fosse necessario il ballottaggio, il secondo turno tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti è fissato per domenica 24 giugno. Le tessere elettorali possono essere richieste presso tutti i Municipi oppure presso il servizio elettorale centrale di Via Petroselli 50.Inoltre nel caso le tessere fossero esaurite o smarrite, per facilitare il rilascio resteranno aperti gli sportelli del Municipio III e VIII e della sede elettorale centrale anche oggi, dalle 8.30 alle 18, domani dalle 9 alle 18, e domenica dalle 7 alle 23. Nel caso in cui fossero esauriti gli spazi per la certificazione del voto, è possibile richiedere una nuova tessera elettorale esibendo la vecchia tessera e il rilascio sarà immediato. I caso di smarrimento si può richiedere un duplicato, tramite autocertificazione e anche senza denuncia alle Autorità, mentre in caso di deterioramento della tessera per avere il duplicato è necessario riconsegnare la tessera ormai rovinata. Gli elettori che hanno cambiato caso, dovrebbero aver già ricevuto un tagliando di aggiornamento da mettere sulla tessera: qualora il tagliando non dovesse arrivare è possibile richiederlo all'Ufficio elettorale centrale presentandosi con un documento di riconoscimento.Gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la sede del seggio. Di voto in cui sono iscritti non sia accessibile con la sedia a rotelle, possono chiedere di votare in un' altra sezione di Roma priva di barriere architettoniche. Bisogna presentare, insieme alla tessera elettorale ed il documento di identità, anche la certificazione medica rilasciata dall'Asl di competenza. Mentre per poter usufruire del voto domiciliare, in caso di problemi di salute, è stat prevista la prenotazione entro il 21 maggio scorso. Domenica si vota anche nei comuni di Anzio, Fiumicino, Pomezia, Santa Marinella e Velletri.(L. Loi.)