Si vive meglio in periferia: Ostia la preferita

Adesso è il Centro a perdere quota, a Roma si vive meglio in periferia: prime fra tutte Ostia e Montesacro. E' quanto dichiarano i residenti se gli viene chiesto cosa pensano del loro quartiere: emerge una visione diversa rispetto a quella data dalla grande città. Il gradimento per la qualità della vita nella zona di residenza, infatti, sale di 0,16 punti passando dal 5,3 di un anno fa al 5,46 del 2019. Si tratta di un piccolo miglioramento, ma va comunque registrato in quanto segna una crescita. E leggendo i voti dati dai residenti dei vari quartieri si nota che i romani che vivono in periferia sono più soddisfatti della qualità dei servizi rispetto a quelli che vivono in Centro. Tra tutti spiccano infatti i residenti del X Municipio e quindi della tanto vituperata Ostia, e del III municipio, quello di Montesacro. Tra le aree con i voti più bassi c'è il quadrante est della città dove si registrano, infatti, tutti i voti al di sotto della media. Il Municipio 5 prende un 5,6 e il municipio 15 un insufficiente 5,15. Tra le insufficienze peggiori ci sono la pulizia delle strade e i trasporti. (L. Loi.)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

