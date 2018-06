Si tuffa nel Tevere per salvare la ragazza

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dramma sfiorato in serata sul lungotevere nel cuore di Roma, davanti a tantissimi passanti che attorno alle 22 affollavano la zona: una donna è caduta nel fiume dal centralissimo ponte Palatino. Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi e in zona sono arrivati vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia.Dalle prime informazione pare si tratti di una coppia. Lei è precipitata nel Tevere, forse per cause accidentali, e il compagno ha immediatamente provato a salvarla in tutti i modi, non esitando a tuffarsi in acqua. Poi pare che la donna sia stata successivamente salvata dall'intervento di un poliziotto che l'ha riportato a riva, aiutata anche dall'arrivo dei gommoni dei vigili del fuoco (foto). Trasferita su un'ambulanza, la ragazza è stata ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli sull'isola Tiberina. (E.D.F.)