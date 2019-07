«Si tratta di un errore, rimedieremo»

Quel totem con le informazioni stradali su Porta Maggiore, posizionato a ridosso di piazza Venezia, deve andare via. Ad assicuralo è Luca Bergamo, vice sindaco di Roma e assessore alla cultura: «Provvederò affinché il totem venga sistemato correttamente - ha risposto infatti Bergamo, interpellato da Leggo sullo scambio di totem da un'area all'altra di Roma - personalmente non l'ho ancora visto, verificherò la situazione e se si tratta di un errore, come effettivamente sembra, lo farò sistemare. Evidentemente qualcuno si è sbagliato e provvederemo a posizionare il totem corretto».

La palina è stata installata da poco e, per evitare ulteriori disagi rispetto a quelli già provocati, sarebbe opportuno un riposizionamento veloce. Si tratta infatti di un'area altamente turistica in cui tanti stranieri potrebbero aver bisogno di capire dove sono e quali mezzi devono prendere per raggiungere la meta desiderata. Quel bollino rosso con su scritto tu sei qui, che sta ad indicare Porta Maggiore, risulta decisamente fuorviante. Sembra uno scherzo.(L. Loi.)

