Si terrà lunedì, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, via Campo Marzio 78, a partire dalle ore 9.30, la prima iniziativa pubblica dell'Osservatorio Parlamentare per Roma, un'iniziativa trasversale e corale alla quale hanno aderito numerosissimi deputati e senatori di Roma tra i quali Barelli (FI), Basini (Lega), Bellucci (FdI), Binetti (UdC/FI), Calabria (FI), Cento (SI), Daga (M5S), De Petris (LeU),Di Giovan Paolo (PD), Durigon (Lega), Fassina (LeU), Flati (M5S), Gasparri (FI), Giachetti (IV), Madia (PD), Magi (+Europa), Mollicone (FdI), Morassut (PD), Muroni (LeU), Nobili (IV), Piccoli Nardelli (PD), Polverini (FI), Prestipino (PD), Rampelli (FdI), Ravaglioli (DC), Ruggieri (FI), Saccone (UdC/FI), Spena (FI), Tocci (PD), Vacca (PD), Zicchieri (Lega). All'iniziativa ovviamente sono stati invitati il Sindaco Raggi ed il Presidente della Regione Zingaretti, per un confronto che con assoluta trasparenza e spirito costruttivo coinvolga non solo il Parlamento ma tutte le istituzioni del territorio il cui potenziamento è l'obbiettivo principale di questa iniziativa.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

