Si sono alzati tutti in piedi. Vanessa Ferrari a 30 anni e alla sua quarta Olimpiade nella ginnastica artistica è stata subito la migliore del mondo. Un esercizio a corpo libero sontuoso, bellissimo, sulle note di Con te partirò. Una farfalla leggera che ha incantato Tokyo e i milioni di spettatori in tv. La storia di Vanessa, la piccola ginnasta azzurra, è di quelle che vale: rivalsa, resilienza, fiducia nei propri mezzi. Due medaglie di legno nelle predenti Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, poi infortuni terribili. Lei si è rialzata, ha lottato, ha conquistato il pass per i Giochi e ieri ha iniziato la sua quarta avventura olimpica con un esercizio che la spinge tra le favorite per il podio nel corpo libero. Ora, conquistare quella medaglia sempre sfuggitale, a 30 anni, sarebbe l'apoteosi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

