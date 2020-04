Si sono aggravate all'improvviso le condizioni di Boris Johnson, colpito da coronavirus. Il premier britannico è stato trasferito ieri sera in terapia intensiva al St Thomas hospital di Londra. Alla guida di Downing Street, sede del governo, gli subentra in qualità di supplente il ministro degli Esteri Dominic Raab.

«Fin da domenica sera - si legge in una nota diffusa in serata - il primo ministro è stato preso in cura dai medici del St Thomas Hospital, a Londra, dopo essere stato ricoverato per sintomi persistenti di coronavirus. Nel corso del pomeriggio le condizioni sono peggiorate e, su raccomandazione del suo team medico, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale».

«Sono di buon umore e resto in contatto col mio team» aveva twittato Johnson dal letto di ospedale solo poche ore prima. All'improvviso però, le sue condizioni sono precipitate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 05:01

