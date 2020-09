Si schianta in scooter: muore a 36 anni

Emilio Orlando

Un sorpasso azzardato, al chilometro venti e settecento di via Salaria, di un Suv condotto da un cittadino moldavo è costato la vita alla trentaseienne Barbara Fontana. La donna era in sella a uno scooter condotto da un uomo rimasto ferito lievemente nell'impatto.

Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale è emerso che lo scontro frontale o laterale sia avvenuto mentre il fuoristrada si immetteva a velocità elevata. Il conducente della moto è stato trasportato in codice giallo al Sant' Andrea come anche il moldavo che è stato ricoverato all'ospedale di Monterotondo.

Per l'uomo la procura ha disposto anche l'alcol test. Da inizio anno sono già 144 i morti sulle strade della Capitale. Un triste record che porta Roma in vetta alla classifica di decessi stradali.

