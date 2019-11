Si schianta in auto con il fidanzato Muore a 20 anni sulla Roma-Fiumicino

Emilio Orlando

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Ieri pomeriggio a perdere la vita è stata una ragazza di appena 20 anni. È la centoventunesima vittima da inizio anno. Lo schianto è avvenuto sull'autostrada Roma- Fiumicino in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, poco prima dello svincolo per il centro commerciale Parco Leonardo dopo Fiera di Roma.

Secondo la dinamica della polizia stradale della sezione di Roma la studentessa ventenne, Rebecca Spera, residente ad Ostia, che andava in direzione del mare a bordo come passeggera di una Fiat Punto nuovo modello su cui viaggiava con il fidanzato, è stata tamponata sul lato destro da una Renault Clio in fase di sorpasso o di sbandamento. L' impatto è stato fatale per la giovane, mentre altre due persone sono rimaste ferite gravemente tra cui la donna a bordo della seconda macchina. La scena apparsa ai soccorritori dell'eliambulanza del 118 ieri pomeriggio al chilometro 14,500 del raccordo autostradale, è stata raccapricciante.

L'automobile che era stata tamponata ha fatto un testacoda, impattando con il guard rail e si è girata cambiando senso di marcia. Ancora poco chiare le cause dell'urto fatale, ma da un primo esame sembrerebbe che la ragazza deceduta non indossasse la cintura di sicurezza. Un attimo di distrazione della donna alla guida della Clio che insieme alla velocità elevata, ha provocato prima lo sbandamento e poi lo schianto. La tragedia di ieri pomeriggio segue le altre due avvenute a distanza di 48 ore. Domenica scorsa, prima dell'alba un quarantasettenne è morto nel sull'autostrada Roma Napoli nel tratto che immette. Nello stesso giorno una quattordicenne è morta dopo che la vettura su cui viaggiava, guidata dalla nonna, ha sbandato ed è finita addosso ad un albero. Importanti le ripercussioni sul traffico che è stato deviato verso l'uscita Magliana-Portuense.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

