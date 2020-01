Si sbriciola una palazzina intera salve le 11 famiglie che ci vivevano

Enrico Chillè

Un risveglio da incubo, quello vissuto ieri mattinata da undici persone residenti in un edificio di quattro piani a Castel Giubileo: una frana ha investito completamente il palazzo, bloccando anche ogni possibile uscita, e solo grazie all'intervento dei Vigili del fuoco i residenti sono riusciti a mettersi in salvo.

Lo smottamento è avvenuto intorno alle 5.30 di ieri: una enorme massa di fango, infatti, ha franato lungo un punto piuttosto scosceso della collina che circonda la Salita di Castel Giubileo, in una zona all'estrema periferia settentrionale di Roma, tra le zone di Labaro e Settebagni. La palazzina al civico 159, in pochi istanti, si è ritrovata circondata dalla frana e i suoi abitanti si sono trovati intrappolati, con la massa di acqua e terra che aveva bloccato tutte le porte. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco, oltre ad alcuni nuclei specialistici, insieme a uomini della Protezione Civile, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale. Dopo oltre due ore di intensi lavori, i soccorritori sono riusciti a rimuovere la massa di fango che aveva investito la palazzina e a mettere in salvo i residenti. Nonostante la grande paura vissuta, nessuno è rimasto ferito. Si attendono ora le verifiche del caso sulla stabilità dell'edificio e dell'area circostante; a scopo precauzionale, la palazzina è stata dichiarata inagibile e sette degli undici residenti sfollati hanno trovato un alloggio alternativo grazie al protocollo Hotel Solidali.

In attesa delle verifiche del caso è stato anche attivato uno speciale servizio antisciacallaggio, per evitare che malintenzionati possano entrare nell'edificio per fare razzia dei beni di valore lasciati dagli abitanti. Il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, ha ringraziato i soccorritori e chiesto un monitoraggio completo dell'area: «I geologi della Protezione Civile hanno già iniziato un sopralluogo con rilevatori laser, per studiare la stabilità del costone che sovrasta le abitazioni. Quel costone va messo in sicurezza, rimuovendo il terreno che può provocare altre frane, per permettere alle persone di rientrare il prima possibile nelle loro case».

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA