Si risveglia dal coma e chiede del figlio morto per proteggerla

Dopo aver incredibilmente aperto gli occhi, le sue prime parole sono state per il figlio che le ha salvato la vita: «Mirko Mirko». Con un filo di voce Paola Piras, ancora molto grave dopo 40 giorni di coma, il corpo martoriato dalla furia dell'ex compagno (18 coltellate), ha chiesto: «Lui dov'è?». Il coma non le ha del tutto cancellato la sequenza del ragazzo che cercando di difenderla è crollato, colpito mortalmente al petto e alla gola. «Ancora è presto perché sappia la verità su quello che è accaduto», riferiscono all'ospedale di Lanusei, in sardegna. Saranno gli psicologi probabilmente a rivelare di quell'11 maggio: le urla dell'uomo che da mesi la perseguitava senza darsi pace per la fine della loro storia, le coltellate, Mirko che le fa da scudo. Paola si è svegliata dal coma venerdì, la stessa mattina in cui nell'istituto alberghiero Janas al fratello di Mirko Lorenzo e alla zia Stefania veniva consegnato il diploma di maturità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 05:01

