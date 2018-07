«Si rischia la terapia intensiva»

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Subito dopo essere stati morsi da un ragno violino è importante correre immediatamente in un ospedale dove sia presente un centro veleni. Spesso infatti sono necessarie lunghe cure di antibiotici con tanto di ricovero nel reparto di terapia intensiva. Non si tratta quindi di una puntura da sottovalutare, anzi. Come riconoscere un morso di ragno violino? Non sempre ci si accorge del pizzico ma comunque entro le 48 ore la parte interessata dalla puntura si presenta arrossata. Non solo, spesso nel punto preciso del morso appare anche un'evidente bolla. Quindi, anche se non si avverte dolore, la puntura è comunque ben visibile e solitamente porta con sé prurito e bruciore. Non sono rari infatti i danni che lascia sulla pelle, proprio in corrispondenza nella macchia che si crea intorno al pizzico. In caso di batteri anerobi l'intervento dle centro antiveleno sarà ancora più forte, per scongiurare conseguenze pericolose sia ai reni, sia ai muscoli.(L. Loi.)